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經典賽／古巴強投莫伊尼洛 讚吳念庭選球好

中央社／ 新北27日電
吳念庭。 中央社
吳念庭。 中央社

世界棒球經典賽古巴代表隊陣中不少旅日球員，福岡軟銀鷹隊終結者莫伊尼洛是情蒐重點；曾與台灣隊野手吳念庭對決的莫伊尼洛稱讚吳念庭選球好，而台灣隊投手宋家豪有很好資質。

經典賽（WBC）分組預賽與台灣隊同組的古巴隊在台灣安排自辦熱身賽，前兩戰對手都是中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊，昨天比賽沒登板的莫伊尼洛（Livan Moinelo）表示，目前調整有到正常水準。

被問起對台灣球員的印象，莫伊尼洛說，台灣隊投手球速很快，打者也有不錯水準，在日本職棒曾對決效力埼玉西武獅隊的吳念庭；吳念庭曾指莫伊尼洛控球很好，「只要看到他上場，感覺就要下班了」。

莫伊尼洛還沒登板，場邊傳接球臂力就已讓台灣球員驚嘆；莫伊尼洛表示，看似簡單的傳接球其實一點都不簡單、需要很多練習。

莫伊尼洛很早就是台灣隊情蒐鎖定投手，最快球速可達158公里；莫伊尼洛表示，直球是他最有自信的武器球、積極進攻好球帶。

在台灣比賽感受台式應援，莫伊尼洛說，很享受在台灣打球的氣氛，感受到很多粉絲支持，也笑說在台灣這幾天遇到很多球迷要求拍照、簽名，「感覺在台灣的粉絲比在日本還要多」。

經典賽 WBC中華隊

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