經典賽／張育成雙安 中華隊5：1擒龍打下熱身賽8連勝

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在最後一場自辦熱身賽以5：1擊敗味全龍隊，胡智爲先發4.1局無失分、未被敲安，投出王牌級成績單；中華隊至此完成8場自辦熱身賽，取得全勝，接下來轉戰台中，迎接官辦熱身賽。

中華隊敲出7安，打擊狀況最火燙的張育成貢獻2安打、2分打點，首局就以安打為中華隊開張分數，第2局「91連線」串出攻勢，江坤宇敲安後盜壘成功，鄭宗哲的安打挹注1分打點。

中華隊在3到6局攻勢熄火，直到第7局才終於由成晉再敲安打，靠短打、暴投進占三壘，吉力吉撈．鞏冠代打敲安建功，送回中華隊的第3分；第8局則在連兩保送後，張育成的安打再添分數，成晉執行短打也建功。

中華隊由胡智爲先發，開賽起讓龍隊13上13下，直到第5局一出局才讓李凱威選到保送上壘，換上李振昌接手，儘管讓李凱威靠盜壘、暴投推進三壘，仍穩穩抓下兩個出局數，幫助胡智爲以4.1局無失分「打卡」，有5次三振、1次保送，共用58球。

龍隊所攻下的1分，在「龍王」王維中把關的第6局搶下，他在一出局後投出保送，林孝程打向一、二壘之間的滾地球，王維中補位不及，被跑出一支內野安打，形成一、三壘有人，林孝程接續發動盜壘，捕手林岱安選擇傳三壘發生大暴傳，奉送龍隊分數。