經典賽／與鄭浩均對戰居下風 王威晨：感覺特別認真丟我
世界棒球經典賽中華隊昨天與中信兄弟交手，中華隊長王威晨與母隊投手鄭浩均對戰2打數無安打，王威晨笑說，「感覺鄭浩均特別認真丟我」，稱讚兄弟板凳深度夠、期待良性競爭。
世界棒球經典賽中華代表隊自辦熱身賽昨天與中信兄弟交手，中華隊陣中有不少兄弟隊球員，包括野手王威晨、江坤宇、捕手高宇杰，還有投手呂彥青、吳哲源昨天都有出賽對母隊，大家都覺得對上母隊打張力這麼大的比賽滿奇妙的，也有點怪怪的感覺。
兄弟隊昨天派出具有旅美資歷的投手鄭浩均先發、展現壓制力，與王威晨對決2個打席、鄭浩均占上風，沒有被敲出安打。王威晨笑說，「我覺得他丟得比較用力、特別認真」，平時沒有什麼機會遇到，但鄭浩均的球質不錯。
兄弟隊主力內野幾乎都在中華隊陣中，昨天比賽兄弟隊游擊手是張仁瑋、三壘手黃韋盛，王威晨也提到，這些頂替上來的新秀，表現也很不錯，也都會主動發問，「我不會吝嗇教導他們，也希望他們把握機會證明自己，就像我以前一樣。」
兄弟隊昨天比賽也打得精彩，前5局都是領先，比賽後半段才失分輸球，王威晨表示，這代表兄弟隊板凳深度足夠，希望大家保持良性競爭。
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