經典賽／鈴木誠也恐傷退 日本外野戰力拉警報
第五屆世界棒球經典賽將至，其中，日本隊雖被視為奪冠熱門，卻因日前主砲鈴木誠也的受傷消息，使得球隊外野戰力出現疑慮。
根據美媒《Marquee Sports Network》，尚跟隨小熊隊的鈴木誠也，本在美國時間周六的熱身賽先發名單中，卻在賽前因左斜肌緊繃而臨時由戴維斯（Brennen Davis）接替。報導指出，鈴木誠也將在美國時間周日進行檢查。
鈴木誠也原先預計返日參加經典賽，如今卻因傷出現疑慮。對於是否還會放行參賽，小熊隊總教練羅斯（David Ross）並未給出明確答案，「我不想對經典賽之類的事情發表意見，我們就等著看之後的（檢查）結果，再儘快和醫生、訓練師討論出計畫。」
另外，日本yahoo體育則提到，美國當地播報員在比賽中表示，左斜肌對於棒球員來說非常重要，球隊可能很難讓鈴木誠也參戰經典賽，「雖然球隊會在檢查後才擬定計畫，但退出WBC是可預期的。」日媒也表示，阪神隊近本光司、廣島隊西川龍馬，甚至是巨人隊中田翔都是可能替代人選。
若鈴木誠也退出日本隊，則陣容內將只剩下吉田正尚、近藤健介、周東佑京、努特巴爾（Lars Nootbaar）四位外野手。
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