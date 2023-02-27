經典賽／官方貼文倒數十天 陳冠宇同框三MLB球星

隨著經典賽將近，官方除了公布獎盃圖樣、回顧歷年MVP與賽事外，也開始倒數開賽天數。這次，中華隊終於沒被遺忘了！

前段時間，經典賽官方在公布各組陣容時，以一張獨漏地主中華隊的圖片宣傳A組，引起台灣球迷「炎上」，甚至讓中職會長蔡其昌表示「國家不容被矮化」，最終使WBC主席發表聲明致歉，並換上一張包含林子偉在內的宣傳圖。

但在最新的官方貼文中，中華隊左投陳冠宇赫然出現在圖中，與多明尼加隊克魯茲（Nelson Cruz）、美國隊亞瑞納多（Nolan Arenado）、韓國隊金河成一同為十天後的經典賽倒數。

中華隊將於3月8日迎來經典賽首戰，對手為巴拿馬隊，在這之後則將陸續面對義大利、荷蘭、古巴等強敵。