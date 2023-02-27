經典賽／MLB專文報導洲際球場 WBSC認定世界棒球之都

第五屆世界棒球經典賽3月8日將在台中洲際球場開打，也是這座球場相隔10年再度成為中華隊主場，大聯盟官網專文報導洲際球場連續舉辦多項重要國際賽，獲世界棒壘球總會（WBSC）認定為「世界棒球之都」。

台中市政府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕帶領台中在4年內舉辦2019年亞洲錦標賽、世界12強賽、2022年U23世界盃、即將登場的經典賽，囊括近年世界矚目頂級賽事，成為市民榮耀，更讓世界棒球之都在台中名副其實。

李昱叡指出，大聯盟官網2月21日專題介紹台灣棒球在世界排名第2，2013年是經典賽首輪B組的主場，今年則是舉辦A組預賽，暌違10年重返洲際球場舉辦，與全球4座城市並列具有舉辦資格，這是台灣、台中的驕傲。

李昱叡提到，台中推展運動賽事有成，屢次成為國際焦點，2020年職棒賽季在疫情期間創下「四個第一」，包括全球首場職棒賽、首場開放球迷入場、舉行首場職業運動選秀、首場中職總冠軍賽，WBSC專文報導台中防疫作為及中職總冠軍賽成功，肯定盧秀燕帶領市府團隊與職棒所做的防疫努力，讓職棒順利舉行。

運動局表示，盧秀燕積極推動台中「酷城市、酷運動」，打造優質運動城市，洲際球場更是台灣首屈一指符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，成功舉辦多項深受國人矚目的重要賽事，3月5日、6日經典賽官辦熱身賽、3月8日至12日經典賽即將開打，歡迎國人踴躍支持，為台灣英雄們加油。