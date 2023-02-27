經典賽／「二兵」熱身賽狀況火熱 張育成：先不挑戰士官長

經典賽中華隊在對外熱身賽中締造七連勝成績，其中，隊內主砲張育成挹注的火力功不可沒，而近況火熱的他也在昨日賽前採訪打趣地說：「我不想當兵。」

作為隊內少數大聯盟打者，張育成雖因一開始婉拒徵招而被網友冠上「二兵」稱號，卻在入隊後，以亮眼的成績重新「由黑翻白」，近兩場熱身賽八打數、六安打，包含一支全壘打的表現，也被網友開玩笑，「打一支全壘打就會升一軍階。」

對此，張育成在被媒體詢問是否要「挑戰士官長」時，幽默地表示，「我可能要先去當兵，才能挑戰士官長，所以我不要好了。」並對近況發表感想，「都在我的腳步上照著節奏走，所以比賽才會自然地發揮。」

除了個人表現外，張育成也對中華隊抱持信心，「（富邦對古巴熱身賽）我只看到迪斯派（Alfredo Despaigne）那支全壘打，他打得比我還遠，但不管對上誰，我們都是最強的。」

戰勝樂天桃猿與中信兄弟後，中華隊將在本日中午12點與味全龍進行另一場熱身賽事。