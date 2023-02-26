經典賽／江坤宇超前安逆轉中信兄弟 中華隊7連勝

經典賽中華隊2度演出逆轉勝，今晚在新莊棒球場一度因張志豪的陽春砲落後，但最終靠著江坤宇逆轉安打，以3：2擊敗中信兄弟隊，拿下對外熱身賽開打以來的7連勝。

1局上中信兄弟就靠岳政華、宋晟睿連續敲安攻佔一、三壘，並發動雙盜壘成功，先馳得點；不過1局下中華隊馬上反擊，2出局後林子偉、張育成連續兩支二壘打，迅速追平比數。

兩隊打線靜默了4局，5局上張志豪上來打擊，4局下被換上守備一壘的他，馬上把握機會，在1出局後敲出右外野陽春砲，苦主是在中華隊、也是中信兄弟隊的吳哲源。

5局下中華隊也跟著啟動攻勢，張育成、王柏融接連敲安，陳晨威上場代打敲出內野安打，加上對方傳球失誤，張育成跑回追平分，二、三壘有人時陳傑憲敲出滾地球，王柏融被夾殺出局，不過下一棒江坤宇敲出左外野安打，打回超前分。