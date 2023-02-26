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經典賽／4屆中華隊教頭合影 林岳平：3人都帶過我

中央社／ 新北26日電
世界棒球經典賽中華代表隊在新莊棒球場安排自辦熱身賽，棒協理事長辜仲諒找來經典賽中華隊首屆總教練林華韋（左2）、第2屆總教練葉志仙（左1）、2017年經典賽中華隊總教練郭泰源（右1）一起勉勵選手，並與第5屆2023年總教練林岳平（右2）合影。 中央社
世界棒球經典賽中華代表隊在新莊棒球場安排自辦熱身賽，棒協理事長辜仲諒找來經典賽中華隊首屆總教練林華韋（左2）、第2屆總教練葉志仙（左1）、2017年經典賽中華隊總教練郭泰源（右1）一起勉勵選手，並與第5屆2023年總教練林岳平（右2）合影。 中央社

世界棒球經典賽中華隊今天在新莊棒球場打熱身賽，賽前難得4屆總教練合影，本屆經典賽總教練林岳平在林華韋、葉志仙、郭泰源面前畢恭畢敬笑說：「3個人都帶過我」。

世界棒球經典賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，中華隊昨天起在新莊棒球場安排自辦熱身賽，今天賽前辜仲諒以中華民國棒球協會理事長身分現身，替中華隊送上加菜金，也安排在場的林華韋、葉志仙、郭泰源向球員勉勵。

林華韋是首屆經典賽中華隊總教練，葉志仙是2009年第2屆經典賽總教練，郭泰源則是2017年經典賽中華隊總教練，而中華隊此屆總教練林岳平曾被這3人帶過，看到這些「老師們」馬上立正站好。

被問起哪屆經典賽陣容最佳，葉志仙馬上笑說：「應該是說哪屆最差吧？」當下回憶起2009年組隊的困難，因為中華職棒抵制，只有兄弟象隊無條件支持，統一獅隊有條件放人，其他球隊都沒有支援，「根本沒有得挑」，當時有很多旅外的年輕球員在陣中，包括林哲瑄、郭嚴文等人。

林華韋則表示，現在的代表隊球員力量都很好，跟以前不太一樣，雖然過去代表隊的速度也不輸，但現在球員的身材跟之前比好很多，氣氛也很好。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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