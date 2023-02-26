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經典賽／王柏融「乾脆揮棒」差點開轟 懷念球迷熱情加油

中央社／ 新北26日電
王柏融。 中央社
王柏融。 中央社

旅日好手王柏融昨天經典賽自辦熱身賽敲2安，5局敲出深遠二壘打，王柏融自評是「非常乾脆的揮棒」，介紹王柏融出場時球迷加油聲大聲，王柏融也謝謝球迷，直言很懷念這種感覺。

旅日火腿隊好手王柏融入選世界棒球經典賽台灣代表隊，昨天台灣隊與中職樂天桃猿隊交手，王柏融先發打7棒、守左外野，王柏融首局被三振，2局敲出安打，5局敲出直擊全壘打牆的右外野方向二壘安打，單場3打數敲出2支安打。

王柏融表示，打成二壘打那次擊球，是很乾脆的揮擊，也提到非常開心可以在台灣打球，感覺很自在，台灣隊陣中有很多隊友從以前就認識，彼此熟悉，「他們也非常活潑」。

久違在台灣打球，賽前介紹先發打序時喊到王柏融的名字，球迷歡呼聲大，王柏融打擊時也有播放應援曲，王柏融表示，再次聽到自己的中文應援曲很特別，但比賽時就專注在球場上，不會因為球迷進場有什麼改變，把節奏做好、專注打擊。

台灣隊今天自辦熱身賽與中信兄弟交手，兄弟隊總教練林威助賽前接受媒體聯訪表示，王柏融5局二壘打那球，其實打得蠻深遠的，如果沒有受到風勢影響，應該會是全壘打，但接下來經典賽正式賽是在洲際棒球場舉行，風勢影響也會蠻大的，需要考慮進去。

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