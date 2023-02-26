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經典賽／熱身賽中華隊迎戰兄弟 王威晨江坤宇先發

中央社／ 新北26日電

世界棒球經典賽中華代表隊今天熱身賽與中信兄弟交手，內野門票昨天就已經賣光，中華代表隊由投手江少慶先發，打序也有微調，王威晨、江坤宇排入先發打序對戰母隊。

世界棒球經典賽開打倒數，售票自辦熱身賽昨天首戰中華隊擊敗樂天桃猿隊，中華隊陣中旅外資歷球員打擊狀況不錯，張育成昨天單場4安、包括一發3分砲。

中華隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，打序有微調，先發1到9棒依序為王威晨（三壘）、鄭宗哲（二壘）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、王柏融（指定打擊）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、陳傑憲（中外野）、江坤宇（游擊）、郭天信（左外野）。

兄弟隊派出有旅外資歷的投手鄭浩均先發，陳子豪先發打指定打擊第4棒，投手安排，預計會讓同樣具旅外資歷的徐基麟和新秀盧孟揚都會登板。

中午場的熱身賽是經典賽古巴代表隊與中職富邦悍將交手，中華隊教練團也關注比賽，總教練林岳平表示，觀察古巴隊的投手群確實相當有威力，更不用說今天登板飆速157公里的馬丁尼茲（RaidelMartinez），之前情蒐畫面就一直注意。

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