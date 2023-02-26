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經典賽／古巴隊沒展現全貌 中日終結者火球已刻下印象

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽古巴隊投手R‧馬丁尼茲（Raidel Martinez），在熱身賽飆出157公里球速。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽古巴隊投手R‧馬丁尼茲（Raidel Martinez），在熱身賽飆出157公里球速。記者蘇志畬／攝影

今年經典賽古巴隊牛棚評價極高，今天熱身賽R‧馬丁尼茲（Raidel Martinez）飆出157公里球速，令全場眼睛一亮，對手富邦悍將隊總教練丘昌榮也認證不好打，「要從他手上搶下分數是不太可能」。

悍將隊今天在新莊棒球場的熱身賽以2：1擊敗古巴隊，不過丘總也看出來，對手沒有在最佳狀態，「看起來他們是在調整，贏這場對我們自己是有鼓勵。」

古巴隊總教練強森（Armando Johnson）也坦言：「不想現在就把東西都展現出來。」古巴隊雖然敲出9支安打，但僅靠6局上迪斯派（Alfredo Despaigne）的陽春砲得分，強森說：「今天要求的是上壘，打擊沒有連貫是還好。」

古巴先發投手維耶拉（Carlos Viera）投4局失2分、1責失，後續3名牛棚投手沒再讓悍將敲出安打，尤其是7局登板的R‧馬丁尼茲，用16球連飆3K，解決楊瑞承、李宗賢、周佳樂。

在日職中日隊擔任終結者的R‧馬丁尼茲表示，自己在調整沒有因為經典賽特別提早準備，都是專注在備戰球季，也希望將這個狀況一直延續到整個賽季。

R‧馬丁尼茲來台打球感受到與應援方式與日職大不同，「日本只有特定時候加油，台灣不管投打都有，無時無刻都在敲敲打打，感覺有點吵，但我沒有問題。」另外打過2019年12強賽的他，對當時拿下最佳三壘手的中華隊王威晨也留下印象。

悍將總教練丘昌榮對R‧馬丁尼茲也有深刻印象，「打者要從他手上搶下分數是不太可能，只能盡力去打，人又高、角度又有，滑球就140幾公里，無庸置疑是很強的投手。」丘昌榮也指出，古巴隊的牛棚投手非常好，加上國際賽一定是越換越好，不好對付。

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