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經典賽／只能恭喜啦！墨西哥明星捕手柯克退賽 原因是這個

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥隊捕手柯克決定退出經典賽。 擷圖自推特
藍鳥隊捕手柯克決定退出經典賽。 擷圖自推特

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）於今天在春訓證實，明星捕手柯克（Alejandro Kirk）將退出經典賽，原本要為墨西哥隊效命的他，因為喜迎小寶寶出世，將無法出征經典賽。

史奈德說明，柯克本來可以為墨西哥隊效命，但由於等待寶寶的出世，延遲了參加球隊春訓的時間。如果再去打經典賽，等於沒有春訓的機會，因此經過雙方討論過後，「等寶寶出生後，他就會趕來春訓，繼續留在這裡。」

藍鳥隊目前在佛羅里達進行春訓，「時程的安排，柯克也能理解，因此這是雙方一起做出的決定。」

柯克現年24歲，上季在藍鳥以主力捕手身分打出優異表現，獲選進入明星賽，全年貢獻14支全壘打0.285打擊率，球季結束奪得美聯銀棒獎。他的退出當然對墨西哥戰力有損。

墨西哥在經典賽C組，與美國、英國、哥倫比亞、加拿大同組，是預期會打進八強的強隊之一。

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