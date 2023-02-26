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經典賽／古巴4棒戴斯潘盼延續生涯 中職也是選項

中央社／ 新莊26日電
世界棒球經典賽古巴代表隊自辦熱身賽首戰由陳冠宇前隊友戴斯潘（圖）扛4棒，36歲的戴斯潘4度打經典賽目標要贏，也尋求延續生涯機會，點名日本、台灣、多明尼加有機會都不排斥。 中央社
世界棒球經典賽古巴代表隊自辦熱身賽首戰由陳冠宇前隊友戴斯潘（圖）扛4棒，36歲的戴斯潘4度打經典賽目標要贏，也尋求延續生涯機會，點名日本、台灣、多明尼加有機會都不排斥。 中央社

世界棒球經典賽古巴代表隊自辦熱身賽首戰由陳冠宇前隊友戴斯潘扛4棒，36歲的戴斯潘4度打經典賽目標要贏，也尋求延續生涯機會，點名日本、台灣、多明尼加有機會都不排斥。

世界棒球經典賽古巴代表隊提前抵台備戰，今天在新莊棒球場與富邦悍將隊打自辦熱身賽，古巴隊先發打序第4棒戴斯潘（Alfredo Despaigne）是陳冠宇在日職羅德隊時期的前隊友。

戴斯潘表示，自己是第4次打經典賽，很開心這次還可以代表古巴參賽，會盡最大的努力試著打出最好的成績。古巴隊經典賽最佳成績是2006年首屆打入冠軍戰，最後拿下亞軍，戴斯潘表示，不會有壓力，大家都很開心、全力搶勝。

古巴隊此次首度有美職大聯盟現役球員加入代表隊，戴斯潘表示，不同的球員在不同的聯盟比賽，各自有不同的特性，希望加入球隊可以讓球隊更強大。

戴斯潘打過墨西哥聯盟，也效力過日職羅德隊、福岡軟銀鷹隊，去年底與軟銀合約到期後沒有續約。戴斯潘表示，亞洲球隊打球玩技術，古巴球員打球的風格就是全力揮擊，類型不太一樣。

戴斯潘國際賽經驗豐富，被問起對台灣球員的印象，他點名前隊友投手陳冠宇，和同樣國際賽經驗豐富的味全龍隊老將林智勝。

戴斯潘目前沒有合約，被問起接下來的規劃，他表示持續爭取機會，「無論日本、台灣、墨西哥、多明尼加，有機會都會努力爭取。」

經典賽 WBC風雲 古巴 中職

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