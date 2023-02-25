經典賽／腳沒事啦！黃子鵬報平安 還有心情虧好友

披上中華隊戰袍，投手黃子鵬今天在自辦熱身賽先發登板對上母隊樂天桃猿隊，隊友們都躍躍欲試，結果剛好被好友張閔勛的強襲球打到左腳退場，幸無大礙，黃子鵬也開玩笑說：「他打到我的球，也打到我。」

中華隊今天在新莊棒球場的熱身賽以7：1擊敗樂天桃猿隊，黃子鵬先發3.1局被敲5支安打，另有3次三振、1次觸身保送，沒有失分，只不過投到4局上因被強襲球打到左腳內側，不得不在投完54球後提前退場。

總教練林岳平表示，考量天氣太冷，擔心留在場上可能導致腫脹、發炎，因此讓黃子鵬休息，加上用球數也逼近60球，「原本就設定該局有危機的話要換，目前沒事，準備下次登板。」

黃子鵬能夠自行走下場，賽後受訪時也一直保持笑容，「沒有太大傷害，只是天氣太冷，當下不知道有沒有感覺，撐下去怕動作代償，影響到其他部位。」

賽前樂天隊友不少人都很想打打看黃子鵬的球，捕手搭檔張閔勛也是其中一員，沒想到真的在4局上敲出強襲球形成內野安打，黃子鵬退場時張閔勛也立刻上前安慰，黃子鵬笑說：「他打到我的球，也打到我，也好啦，提醒自己要隨時準備。」

這次熱身賽黃子鵬有不少收穫，球迷多感覺更貼近正式賽，投球節奏也慢慢找回，「短短3.1局滿多狀況，對我來說是更好的。」他特別點出3局上滿壘時解決朱育賢的打席，「那是很有想像空間的對決，正式比賽可能就會遇到這樣的大砲型選手，練習如何面對。」

【中央社新北25日電】

世界棒球經典賽台灣隊今天熱身賽派出側投手黃子鵬先發對母隊樂天桃猿隊，黃子鵬3.1局無失分，被強襲球打中腳踝無大礙，黃子鵬說滿壘時面對朱育賢是「很有想像空間的對決」。

世界棒球經典賽台灣隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，台灣隊今天與樂天桃猿隊交手，先發投手黃子鵬1局2人出局後接連被敲2支安打，守備幫忙、沒有失分。

黃子鵬2局讓樂天桃猿隊打者3上3下，3局也被敲出2支安打、投出1次觸身球保送，力守不失分，4局續投1人出局後被張閔勛敲出的強襲球打中左腳踝、形成內野安打，黃子鵬也提前退場。

黃子鵬今天總計用54球投3.1局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次觸身球保送、無失分，球隊以7比1拿勝，黃子鵬是勝投。

張閔勛和黃子鵬從大學時期就是投捕搭檔、十分熟悉，張閔勛賽前表示印象中沒有打過黃子鵬的球，黃子鵬開玩笑說：「他今天打到我的球了，也打到我」。

黃子鵬表示，被打到的地方沒有大礙，只是因為天氣比較冷，當下分不太清楚腳實際的感覺，保險起見提前退場，比賽中發生的各種狀況都是好事，「也讓我知道球隨時有可能打過來。」

黃子鵬表示，今天比賽有蠻多狀況的，透過熱身賽模擬是好事，今天3局滿壘時遇到桃猿隊強打者朱育賢，黃子鵬表示，是很有想像空間的對決，如果對上中南美洲的球員，可能每棒都是像朱育賢這樣的強打者，可以透過這樣的狀態去想像怎麼對決，3局黃子鵬讓朱育賢打成二壘方向滾地球出局、沒有掉分。

今天比賽是首場正式對外開放的售票自辦熱身賽，湧入破7000名觀眾入場，黃子鵬表示，球迷很多也更貼近比賽的感覺， 開賽還沒有非常進入狀況，2局開始有慢慢找回投球的節奏，也有測試球種。

台灣隊今天以7比1擊敗樂天桃猿隊，明天與中信兄弟隊交手，總教練林岳平表示，先發投手預計將是江少慶。