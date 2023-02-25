經典賽／對兄弟江少慶先發 中華隊預演三連戰調度

經典賽中華隊今天在自辦熱身賽以7：1擊敗樂天桃猿隊，明天繼續在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，由江少慶先發，總教練林岳平表示，透過這次三連戰，演練投球限制下要如何調度。

中華隊今晚展現火力，全隊敲出11支安打，全部集中在旅外的張育成、林子偉、鄭宗哲、吳念庭、王柏融身上，林岳平表示，本來就寄望旅外野手展現火力，此役將他們排在一起，也在比賽前段有大量得分機會，「確實有很好的串連」。

守備方面，中華隊除了5局上有一次失誤外，2局上也有一次雙殺未成變漏球，最終導致滿壘，林岳平表示，這是比賽中一定會發生的狀況，「但是該局能夠化解，是很好的團隊配合。」

林岳平也宣布，明天由江少慶擔任先發，後續投手安排還沒確定，「主要要演練選手連續出賽的狀況，今天有上場的，看隔天要不要出賽？因此沒辦法先預設，這次三連戰就是要模擬球數限制、隔場限制下，怎麼去安排。」

中華隊本屆經典賽將從3月8日對巴拿馬隊展開，不過隔天休兵一天，10日起依序與義大利、荷蘭、古巴隊進行三連戰，時間是晚場、晚場、午場，節奏跟自辦熱身賽三連戰相同。