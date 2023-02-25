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經典賽／5旅外狂敲11安 中華隊7：1擊敗樂天6連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，張育成在2局下轟出三分砲。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，張育成在2局下轟出三分砲。記者曾原信／攝影

經典賽中華隊今晚在新莊棒球場的自辦熱身賽，展現火力讓進場的7388名球迷大飽眼福，張育成敲出飛出球場的超大號三分砲，5名旅外野手包辦全部安打，最終以7：1擊敗樂天桃猿隊，拿下熱身賽6連勝，在首場開放球迷的熱身賽一壯軍威。

中華隊首局就靠著開路先鋒鄭宗哲、林子偉接連安打，先馳得點，接著第三棒林立靠失誤上壘，張育成敲安再添1分，吳念庭也有一支安打。

2局下攻勢再起，陳晨威保送、鄭宗哲觸身後，兩人靠著捕逸進占二、三壘，林子偉的一支適時安打敲回2分，接著林立也選到四壞保送，張育成再猛力一揮，將球敲到左外野全壘打牆外，一路飛出球場範圍，3分砲讓中華隊單局再添5分。

中華隊全場總計敲出11支安打，旅外的鄭宗哲2安、林子偉2安、張育成4安、吳念庭1安，王柏融則是在2局下敲出滾地安打外，5局下敲出的右外野飛球有機會飛出牆，但遇到逆風留在場內形成二壘安打。

中華隊先發投手黃子鵬投了3.1局，被敲5支安打沒有失分，只不過4局上1出局後被張閔勛敲出的強襲球打中左腳，避免意外提前下場休息，由李振昌接手。

猿隊到5局下破蛋，馬傑森先敲安上壘，再靠二壘手張育成接球失誤推進到三壘，接著楊晉豪高飛犧牲打敲回1分。

世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，先發投手黃子鵬。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，先發投手黃子鵬。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，林子偉敲安。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，林子偉敲安。記者曾原信／攝影

經典賽 WBC中華隊

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