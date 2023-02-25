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經典賽／球迷跑進場搶位 中華隊首場開門戰吸引7388人

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，開球儀式則由新北市市長侯友宜擔任開球投手。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，開球儀式則由新北市市長侯友宜擔任開球投手。記者曾原信／攝影

世界棒球經典賽中華隊今晚在自辦練習賽對上樂天桃猿隊，新莊棒球場湧進7388名球迷觀戰，氣氛熱烈，內野看台接近滿座，賽前介紹球員進場時的歡呼聲十分震撼。

自辦練習賽採自由入座，開放入場前場外就有大批球迷集結，5點半時間一到，球迷爭相湧入場內，先到位子上放好包包佔位，再開始挑選紀念商品，或是觀看賽前練習。

這是中華隊首場開放球迷入場的練習賽，賽前介紹球員時，教練團除了總教練林岳平外，歡呼聲最大的就是牛棚教練王建民、打擊教練彭政閔，球員中則是為王柏融吶喊的聲音最大，王威晨、陳傑憲、郭天信的歡呼聲也都不小。

賽前中華職棒聯盟會長蔡其昌到場致詞，立法院院長游錫堃也頒發加菜金，祝福中華隊「百戰百勝」，開球儀式則由新北市市長侯友宜擔任開球投手、新竹市市長高虹安擔任開球打者。

世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，球迷在場外集結。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，球迷在場外集結。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，開球儀式由新北市市長侯友宜（中）擔任開球投手、新竹市市長高虹安（左）擔任開球打者。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，開球儀式由新北市市長侯友宜（中）擔任開球投手、新竹市市長高虹安（左）擔任開球打者。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，賽前立法院院長游錫堃（前排左三起）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、新北市市長侯友宜擔任開球投手、新竹市市長高虹安到場。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊自辦練習賽對上樂天桃猿隊，賽前立法院院長游錫堃（前排左三起）、中華職棒聯盟會長蔡其昌、新北市市長侯友宜擔任開球投手、新竹市市長高虹安到場。記者曾原信／攝影

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