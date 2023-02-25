經典賽／球迷跑進場搶位 中華隊首場開門戰吸引7388人

世界棒球經典賽中華隊今晚在自辦練習賽對上樂天桃猿隊，新莊棒球場湧進7388名球迷觀戰，氣氛熱烈，內野看台接近滿座，賽前介紹球員進場時的歡呼聲十分震撼。

自辦練習賽採自由入座，開放入場前場外就有大批球迷集結，5點半時間一到，球迷爭相湧入場內，先到位子上放好包包佔位，再開始挑選紀念商品，或是觀看賽前練習。

這是中華隊首場開放球迷入場的練習賽，賽前介紹球員時，教練團除了總教練林岳平外，歡呼聲最大的就是牛棚教練王建民、打擊教練彭政閔，球員中則是為王柏融吶喊的聲音最大，王威晨、陳傑憲、郭天信的歡呼聲也都不小。