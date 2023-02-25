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經典賽／佐佐木朗希熱身賽飆162公里 看見「達比修有效應」

中央社／ 台北25日電
世界棒球經典賽日本代表隊今天與日職軟銀鷹隊打熱身賽，日本隊由「令和怪物」佐佐木朗希先發。（美聯社資料照片）
世界棒球經典賽日本代表隊今天與日職軟銀鷹隊打熱身賽，日本隊由「令和怪物」佐佐木朗希先發。（美聯社資料照片）

世界棒球經典賽日本代表隊今天與日職軟銀鷹隊打熱身賽，日本隊由「令和怪物」佐佐木朗希先發，投2局無失分、飆速162公里，得到隊中前輩達比修有指點的滑球也很吸睛。

世界棒球經典賽日本代表隊今天與軟銀鷹隊交手，日本隊由佐佐木朗希擔任先發投手，1局被首名打者牧原大成敲出內野安打，牧原大成盜壘失敗，佐佐木朗希接著依序讓打者敲出二壘方向飛球出局、三振柳田悠岐，沒有失分。

佐佐木朗希2局續投讓軟銀隊打者3上3下，佐佐木朗希今天總計用26球投2局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、沒有保送，無失分，電視轉播畫面一度顯示最快球速為169公里，現場測到最快球速為162公里。

日本代表隊陣中36歲老將達比修有與年輕投手群交流，這幾天教投手群變化球的握法有了成效；今天日本隊投手群除了宮城大彌中繼投1.2局失掉4分（1分責失分）外，其餘5任投手都沒有失分，今天日本隊的先發捕手甲斐拓也直言有看到投手群中的「達比修有效應」。

佐佐木朗希表示，達比修有指點滑球的投法，雖然投的都是滑球，但投起來感覺變成完全不同的球路，現在的滑球橫向變化的角度更大，雖然還沒有到理想中的滑球最佳狀態，但已經看到變化，也有讓打者揮空的不錯效果。

日本代表隊今天敲出8支安打，岡本和真單場2安3打點、打擊表現最亮眼，日本隊今天比賽以8比4擊敗軟銀鷹隊。

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