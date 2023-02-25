快訊

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅認了：年少輕狂沒好好保養

集氣！安溥雄蛋開唱倒數7天突延期 因劇痛緊急入院

經典賽／氣溫驟降拉高受傷風險 「餅總」叮嚀注意暖身

中央社／ 新北25日電
林子偉（左）與范國宸（右）一同現身練習。記者曾原信／攝影 曾原信
林子偉（左）與范國宸（右）一同現身練習。記者曾原信／攝影 曾原信

世界棒球經典賽台灣隊今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊打熱身賽，現場湧入許多球迷，總教練林岳平有特別提醒球員要熟悉各種狀況，台灣隊今天先發投手是黃子鵬、張育成先發扛4棒。

2023年世界棒球經典賽台灣代表隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，今天與中職樂天桃猿隊交手，賽前練習時陸續就有不少球迷湧入球場。

台灣隊總教練「餅總」林岳平表示，賽前會議時有督促球員，今天開始的自辦熱身賽有轉播、有球迷，也會有加油應援聲，比賽過程中可能會遇到各種狀況，也可能因為加油聲沒辦法聽到隊友間的呼聲，要特別注意默契上的配合。

今天晚間氣溫降低，林岳平表示多少會有影響，跟之前相比、氣溫驟降了至少10度，天氣冷受傷的風險就高，投手熱身的時間也需要拉長，多一點讓身體熱起來的輔助活動。

台灣隊今天派出側投手黃子鵬先發，林岳平表示，一切按照比賽調度走，預計6局會換上陳仕朋中繼。

台灣隊今天先發打序1至9棒依序為游擊手鄭宗哲、右外野手林子偉、指定打擊林立、二壘手張育成、三壘手吳念庭、一壘手范國宸、左外野手王柏融、捕手高宇杰、中外野手陳晨威。

張育成先前因為身體不適缺席練球，今天實戰先發出賽，林岳平表示：「張育成練球狀況ok，已經打好幾支全壘打了，但實際狀況打了才知道。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊開門見客 對樂天張育成先發四棒

張育成鳳還巢時間點超好 在紅襪有絕佳發展機會

經典賽／中華隊熱身賽迎戰悍將 先發打線5旅外全入列

經典賽／張育成、林子偉都開砲 中華隊8：2生擒雄鷹

相關新聞

經典賽／古巴三投難纏吳念庭最知道：要趕快打下分數

世界棒球經典賽中華隊同屬A組的古巴隊有3位日職投手，旅日好手吳念庭都有對過，結果都很難敲安，中華隊最後一戰要對上古巴隊，...

經典賽／中華隊開門見客 對樂天張育成先發四棒

經典賽中華隊今天首場「開門」熱身賽對上樂天桃猿隊，新莊棒球場開放進場前外面就擠了滿滿球迷，總教練林岳平稍早也公布先發打序...

經典賽／注意好球帶！打過4屆的羅曼給中華隊建言

富邦悍將投手教練羅曼參與過4屆經典賽，對各隊陣容頗有了解，直言中華隊所屬的A組中義大利有很多潛力新秀值得注意，而國際賽的...

經典賽／兩旅外野手小狀況 彭政閔不擔心

經典賽中華隊今起移師新莊棒球場，連續三天舉行開放球迷進場的自辦熱身賽，打擊教練「恰恰」彭政閔指出，此行重點賽適應夜間賽事...

經典賽／對台灣棒球印象 古巴教頭：有紀律

世界棒球經典賽古巴隊今天前往新莊棒球場練習，陣中不少台灣球迷熟悉的好手，總教練強森（Armando Johnson）不是...

經典賽／中華隊注意！古巴強力後援投手可能轉先發

「紅色閃電」來了。世界棒球經典賽古巴隊今天前往新莊棒球場練習，總教練強森（Armando Johnson）透露，陣中的中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦