經典賽／氣溫驟降拉高受傷風險 「餅總」叮嚀注意暖身

世界棒球經典賽台灣隊今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊打熱身賽，現場湧入許多球迷，總教練林岳平有特別提醒球員要熟悉各種狀況，台灣隊今天先發投手是黃子鵬、張育成先發扛4棒。

2023年世界棒球經典賽台灣代表隊今天起在新莊棒球場安排3場售票自辦熱身賽，今天與中職樂天桃猿隊交手，賽前練習時陸續就有不少球迷湧入球場。

台灣隊總教練「餅總」林岳平表示，賽前會議時有督促球員，今天開始的自辦熱身賽有轉播、有球迷，也會有加油應援聲，比賽過程中可能會遇到各種狀況，也可能因為加油聲沒辦法聽到隊友間的呼聲，要特別注意默契上的配合。

今天晚間氣溫降低，林岳平表示多少會有影響，跟之前相比、氣溫驟降了至少10度，天氣冷受傷的風險就高，投手熱身的時間也需要拉長，多一點讓身體熱起來的輔助活動。

台灣隊今天派出側投手黃子鵬先發，林岳平表示，一切按照比賽調度走，預計6局會換上陳仕朋中繼。

台灣隊今天先發打序1至9棒依序為游擊手鄭宗哲、右外野手林子偉、指定打擊林立、二壘手張育成、三壘手吳念庭、一壘手范國宸、左外野手王柏融、捕手高宇杰、中外野手陳晨威。

張育成先前因為身體不適缺席練球，今天實戰先發出賽，林岳平表示：「張育成練球狀況ok，已經打好幾支全壘打了，但實際狀況打了才知道。」