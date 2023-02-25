經典賽／中華隊開門見客 對樂天張育成先發四棒
經典賽中華隊今天首場「開門」熱身賽對上樂天桃猿隊，新莊棒球場開放進場前外面就擠了滿滿球迷，總教練林岳平稍早也公布先發打序，開路先鋒由鄭宗哲擔綱，第四棒則由近期回歸的張育成擔任。
張育成先前因身體不適缺席練球，但今天賽前訓練一切正常，教練團也安排他擔任先發，這次回到北部比賽，林岳平也特別提醒投手，因天氣寒冷，熱身時間適必要拉長、做完整。
投手調度方面，今天由黃子鵬先發遇上母隊，林岳平也表示，預計第6局安排陳仕朋登板，其餘調度就是按照實戰狀況。
中華隊對樂天桃猿隊先發打序
第一棒 游擊手 鄭宗哲
第二棒 右外野手 林子偉
第三棒 指定打擊 林立
第四棒 二壘手 張育成
第五棒 三壘手 吳念庭
第六棒 一壘手 范國宸
第七棒 左外野手 王柏融
第八棒 捕手 高宇杰
第九棒 中外野手 陳晨威
先發投手 黃子鵬
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