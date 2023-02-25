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經典賽／中華隊開門見客 對樂天張育成先發四棒

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，張育成擔任先發第四棒、二壘手。記者曾原信／攝影
世界棒球經典賽中華隊熱身賽對上樂天桃猿隊，張育成擔任先發第四棒、二壘手。記者曾原信／攝影

經典賽中華隊今天首場「開門」熱身賽對上樂天桃猿隊，新莊棒球場開放進場前外面就擠了滿滿球迷，總教練林岳平稍早也公布先發打序，開路先鋒由鄭宗哲擔綱，第四棒則由近期回歸的張育成擔任。

張育成先前因身體不適缺席練球，但今天賽前訓練一切正常，教練團也安排他擔任先發，這次回到北部比賽，林岳平也特別提醒投手，因天氣寒冷，熱身時間適必要拉長、做完整。

投手調度方面，今天由黃子鵬先發遇上母隊，林岳平也表示，預計第6局安排陳仕朋登板，其餘調度就是按照實戰狀況。

中華隊對樂天桃猿隊先發打序

第一棒 游擊手 鄭宗哲

第二棒 右外野手 林子偉

第三棒 指定打擊 林立

第四棒 二壘手 張育成

第五棒 三壘手 吳念庭

第六棒 一壘手 范國宸

第七棒 左外野手 王柏融

第八棒 捕手 高宇杰

第九棒 中外野手 陳晨威

先發投手 黃子鵬

經典賽 WBC中華隊

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