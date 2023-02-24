經典賽／預賽四地開打 唯獨日本東京巨蛋觀眾仍要戴口罩

世界棒球經典賽(WBC)將於3月8日起開打，預賽20支隊伍分四組在四地開打，據美聯社報導，由於各國防疫規定不一，預賽部分在日本東京巨蛋進行B組賽事，觀眾仍需要戴口罩才能進場看球，至於台灣台中、美國鳳凰城及邁阿密則不受限。

報導指出，日本雖會在3月13日放鬆個人戴口罩的規定，但對於擁擠的室內環境(東京巨蛋屬於室內)、通勤及醫院仍需要尊守戴口罩的規定，即使比賽進行至8強複賽，前往東京巨蛋看球的觀眾，仍需要戴口罩。

經過近三年嚴格的防疫規則，本周起在日職季前熱身賽賽，傳統的歡呼聲又回來了，包括擊鼓、吹喇叭和持續不斷的歌聲，這些都是日本職棒的特色，不過，對於口罩的規定，日職秘書長表示，「還是希望球迷能夠戴著口罩歡呼。」