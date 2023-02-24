快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

經典賽／大聯盟官方公布A組球評 前義大犀牛洋投獲選

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯。 報系資料照
史密斯。 報系資料照

世界棒球經典賽A組賽事將於3月8日在台中洲際棒球場開打，大聯盟今天也公布官方主播及球評，其中A組球評是前中職洋投史密斯（Ryan Rowland-Smith），他曾在2015效力中職義大犀牛隊。

現年40歲的史密斯出生於澳洲，擁有5年大聯盟資歷，總共出賽121場，主投370局，防禦率4.57，他曾於2015年效力義大犀牛，當時出賽9場拿下1勝4敗，防禦率4.70，因表現不佳被註銷。

史密斯退休後持續擔任電視節目棒球分析師，他這次將負責A組講評，搭配的主播是大聯盟官方記者毛恩（Tyler Maun）。

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／台灣運彩奪冠賠率看好多明尼加 中華隊排第9

世界棒球經典賽（WBC）賽程將從3月8日開打，台灣運彩也開出「冠軍」投注盤，依賠率來看，最被看好奪冠的前3名是多明尼加、...

經典賽／誰比大谷厲害？大聯盟官網點名日本隊5人

天使隊球星大谷翔平曾拿下大聯盟年度MVP，但在他眼中，自己並非今年經典賽日本隊最厲害的球員，真有此人嗎？大聯盟官網點名5...

經典賽／弟弟曾被逮捕11次 達比修有PO兩人合照引熱議

教士隊日籍強投達比修有近期待在日本備戰經典賽，他日前在推特發布與弟弟達比修翔的合照，引發日本網友熱議。 達比修翔近期造訪日本在宮崎的集訓基地，達比修有與他合照並PO在個人社群，吸引超過5萬名網友

經典賽／大聯盟官方公布A組球評 前義大犀牛洋投獲選

世界棒球經典賽A組賽事將於3月8日在台中洲際棒球場開打，大聯盟今天也公布官方主播及球評，其中A組球評是前中職洋投史密斯（Ryan Rowland-Smith），他曾在2015效力中職義大犀牛隊。

經典賽／台灣對荷蘭3月11日直播 莊競程：來為中華隊加油

2023WBC世界棒球經典賽，將於3月8日至3月12日開打，其中A組預賽將在台中洲際棒球場舉行，門票一票難求。立委莊競程...

經典賽／預賽在台中資訊一把抓 中市府成立網站專區今上線

2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日在台中洲際棒球場登場，為讓民眾快速了解賽事相關訊息，台中市數位治理局整合賽事與各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦