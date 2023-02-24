經典賽／大聯盟官方公布A組球評 前義大犀牛洋投獲選

世界棒球經典賽A組賽事將於3月8日在台中洲際棒球場開打，大聯盟今天也公布官方主播及球評，其中A組球評是前中職洋投史密斯（Ryan Rowland-Smith），他曾在2015效力中職義大犀牛隊。

現年40歲的史密斯出生於澳洲，擁有5年大聯盟資歷，總共出賽121場，主投370局，防禦率4.57，他曾於2015年效力義大犀牛，當時出賽9場拿下1勝4敗，防禦率4.70，因表現不佳被註銷。

史密斯退休後持續擔任電視節目棒球分析師，他這次將負責A組講評，搭配的主播是大聯盟官方記者毛恩（Tyler Maun）。