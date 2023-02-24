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經典賽／弟弟曾被逮捕11次 達比修有PO兩人合照引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

教士隊日籍強投達比修有近期待在日本備戰經典賽，他日前在推特發布與弟弟達比修翔的合照，引發日本網友熱議。

達比修翔近期造訪日本在宮崎的集訓基地，達比修有與他合照並PO在個人社群，吸引超過5萬名網友按讚，並紛紛在留言區表示，「第一次看到兄弟倆站一起」、「弟弟看起來變好小隻」、「畫面看起來有點好笑」。

達比修翔過去黑歷史豐富，曾多次被警方逮捕，其中2015年涉入職棒簽賭案，被判刑2年4個月，甚至波及到達比修有，大聯盟曾在2016年調查達比修有是否有從簽賭案中獲取不法所得。

近年達比修翔開始經營起YouTube頻道，目前有將近20萬粉絲，他曾自曝被逮捕過11次，最後一次是職棒簽賭，近6年沒有遭逮捕紀錄。

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