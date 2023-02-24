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經典賽／日韓球迷WBC熱度兩樣情 韓媒嘆：差點沒有應援團

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國隊積極備戰經典賽，但目前為止並未激起國內太多激情。 路透
韓國隊積極備戰經典賽，但目前為止並未激起國內太多激情。 路透

世界棒球經典賽即將於3月開打，目前正在集訓的日本隊，就算當天沒有熱身賽，仍吸引大批球迷進場支持，這樣的畫面令南韓媒體感到相當羨慕。

根據韓媒《世界日報》報導，前面幾屆經典賽缺少大聯盟球星參與，賽事都聚焦在日本與南韓兩國間的對決，這次兩國同屬B組，是2009年決賽後，兩國再度於經典賽對決，但雙方的氣氛卻不太一樣。

南韓球迷。 歐新社
南韓球迷。 歐新社

該報導指出，日本在國內訓練吸引許多球迷到場支持；南韓隊則因國內氣候寒冷，移地至美國訓練，獲得的關注不大。

日本隊與軟銀鷹、中日龍的熱身賽被日媒稱為「壯行比賽」，也開放球迷購票進場。反觀南韓到美國亞利桑那集訓，與NC恐龍、起亞虎的熱身賽，幾乎只有韓媒與大聯盟球探到場，球迷不多。甚至3月1日回到南韓的最後一場熱身賽（對SSG登陸者），也預計不會開放觀眾進場。

文末引用《KBS》報導指出，這次面對日本的比賽，原本看不到南韓應援團，因為預算不足沒有事先搶到保留座位，所幸KBO後來進行協商，成功在對上日本、捷克的比賽保留150個座位，將由藝人與網紅組成應援團。

經典賽 WBC風雲

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