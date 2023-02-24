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經典賽／王建民同梯戰友 卡諾4度參賽盼拚回大聯盟

中央社／ 洛杉磯23日專電
40歲二壘手卡諾（Robinson Cano）將4度代表多明尼加參加世界棒球經典賽。 法新社
40歲二壘手卡諾（Robinson Cano）將4度代表多明尼加參加世界棒球經典賽。 法新社

與台灣好手王建民同時期在紐約洋基隊發跡，40歲二壘手卡諾（Robinson Cano）將4度代表多明尼加參加世界棒球經典賽，爭取重回大聯盟的機會。

擁有美國職棒大聯盟17年資歷，卡諾曾8次入選明星賽，2009年效力洋基拿下世界大賽冠軍，2011年與父親搭檔拿下全壘打比賽冠軍。

卡諾與台灣頗有淵源，他是台灣投手王建民「同梯」，2005年球季一起升上大聯盟。王建民投球時，打線上與二壘防區都有卡諾相挺。另外卡諾父親JoseCano於1990年代曾在台灣打職棒，先後譯名阿Q、強龍。

王建民是今年經典賽台灣隊的教練，而卡諾還以球員身分在球場上奮鬥，寄望以經典賽的表現爭取大聯盟機會，否則可能成為他大聯盟生涯與國際賽的告別之旅。

卡諾是大聯盟17年經驗的老將，一度被媒體認為是準名人堂球員，但晚節不保，先後於2018年、2021年因未通過藥檢而遭到禁賽處分；打擊成績大幅下滑，去年效力大都會、教士、勇士等3隊，出賽33場打擊率1成50。

卡諾在2013年曾經以32打數15支安打的火熱成績，率領多明尼加隊拿下經典賽冠軍，獲選最有價值球員（MVP）。

多明尼加隊擁有明星級陣容，各界視為本屆經典賽的奪冠熱門，預賽分在D組，首戰於3月11日在邁阿密對上委內瑞拉。

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