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美媒公布經典賽實力排行榜 中華隊連前十都排不上

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經典賽／美媒公布WBC實力排行榜 中華隊連前十都排不上

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒列出經典賽各隊實力Top10。截圖自Twitter／MLBONFOX
美媒列出經典賽各隊實力Top10。截圖自Twitter／MLBONFOX

2023WBC世界棒球經典賽開打在即，美媒透過陣容名單列出「實力排行榜」前十名，前三名分別由多明尼加、美國、日本拿下，中華隊部分則沒有上榜。

《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）針對各隊戰力選出了心目中的Top10。韋蘭德將多明尼加放在第一，因其有匹敵美國的打線，投手陣容又更加豪華。

至於美國隊的打線他認為這是「有史以來最佳陣容」，同時他反駁美國投手較為薄弱說法，認為這個陣容夠用了。

與中華隊同組A的荷蘭被排第7，韋蘭德認為荷蘭過去的成績一直不錯，相信今年也會很出色，點出投手可能是一大問題，但進攻不弱不容小覷。古巴則被排第10，他表示雖然有許多大聯盟選手加持，但真正上場穩定的沒幾個。

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