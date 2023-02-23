經典賽／澳洲老將45歲了還在投！曾和王建民同場較勁

澳洲隊投手奧斯普林（Chris Oxspring）已經45歲，轉職教練後又重新站上投手丘，本屆代表澳洲國家隊出征經典賽，成為此次比賽中最年長選手。

中華隊對奧斯普林並不陌生，2013年經典賽對戰澳洲時，他就是澳洲派出的先發，與王建民同場較勁，最後2.2局掉3分吞下敗投，而王建民繳出6局無失分的好投，帶領中華隊以4：1擊敗袋鼠軍團。其實早在那時奧斯普林就以36歲成為當屆最年長選手。

奧斯普林曾效力過大聯盟、日本職棒，2012年回歸澳職時是球員兼教練的角色，後來前往韓職發展，2016至2018年期間，在巨人二軍擔任投手教練，在2019年的12強、2022年的U18世界盃都是澳洲隊教練。

2022年他在擔任教練多年後，重新回歸選手身分，後援出賽13場，共投29.1局、送出29次三振，防禦率2.15，45歲還能有這樣的身手，確實寶刀未老。此屆他也是第三次代表澳洲出征經典賽。

本屆經典賽澳洲與日本、南韓、中國大陸、捷克同屬小組B，3月9日在東京巨蛋將先面對南韓，後再遇中國大陸、日本、捷克。