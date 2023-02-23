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經典賽／大聯盟球員尚未報到 「紅色閃電」古巴打擊還在調整

聯合新聞網／ 綜合報導
古巴隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）。 歐新社
古巴隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）。 歐新社

「紅色閃電」古巴隊目前正在日本集訓，日前和日職養樂多隊、讀賣巨人隊進行熱身賽，打擊狀況並不太穩定，對戰養樂多時火力全開，面對道讀賣巨人卻遭到完封。

21日古巴面對到上個賽季冠軍的養樂多，打擊火力兇猛，共敲出16支安打，換回10分，最終以10：4輕取養樂多。但隔天面對到讀賣巨人，打擊熄火，僅敲出零星4支安打，遭巨人7名投手接力完封，最後2：0不敵，即便輸球古巴隊長迪斯派（Alfredo Despaigne）仍保持信心表示球隊狀況很好。

古巴首次讓現役大聯盟球員參賽，這些球員3月3日才會到國家隊報到，即使昨日遭到巨人的完封，實力仍不容小覷。中華隊本次與古巴同屬小組A，若想要進8強場場都是關鍵，加上3月12日對戰古巴是午場比賽，前一天是晚場賽事的中華隊，24小時內要打兩場比賽，倍受考驗。

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