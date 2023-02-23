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經典賽／紅襪先發三度染疫未癒退賽 重挫加拿大投手戰力

聯合新聞網／ 綜合報導
先發好手皮維塔（Nick Pivetta）染疫遲遲未癒，因此退出加拿大國家隊。 歐新社
先發好手皮維塔（Nick Pivetta）染疫遲遲未癒，因此退出加拿大國家隊。 歐新社

2023WBC世界棒球經典賽距離開打不到一個月，如今加拿大隊傳出壞消息，紅襪隊先發輪值之一的皮維塔（Nick Pivetta）因感染新冠肺炎，遲遲無法康復，因此宣布退出本屆經典賽，重挫加拿大投手戰力。

根據大聯盟官網報導，皮維塔在春訓前第三度確診新冠肺炎，但是這次的症狀相當嚴重，除了經常疲勞外，全身上下也都有疼痛狀況，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）則表示皮維塔恢復相當的慢，速度也不如以往。

本週皮維塔已致電加拿大總教練練威特（Ernie Whitt）告知無法參賽，對於此次無法披上國家隊戰袍，皮維塔表示這是一個相當艱難的決定，「這對我來說很重要，不幸的是我沒有按照我期望的方式恢復。」

皮維塔是上季先發輪值的要角，整個賽季都完整出賽，共先發33場、拿下10勝12敗，主投179.2局、防禦率4.56。他也是加拿大投手群中，少數有在大聯盟先發30場以上的選手。

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