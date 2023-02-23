經典賽／代表中國卻連背號還未知 韓職中繼王：下屆代表南韓

WBC世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，但這次代表中國大陸出征的韓職中繼王朱權，卻連自己的背號都還不知道，對比在旁一同訓練的南韓國家隊，早已拿到比賽用球開始練習，他只能表示：「中國的棒球還在起步階段，我完全能理解。」

朱權的父親是中國人、母親則是韓國人，1995年出生於中國吉林省，長大後跟隨母親移民南韓，並取得國籍。2015年加盟KT巫師隊，在2019年開始有亮眼表現，並在2020年以31次中繼成功拿下聯盟中繼王。

本屆經典賽並非朱權第一次代表中國參賽，由於WBC規定可依父母國籍參賽，受到中國棒球協會徵召，2017年時他就曾披上中國大陸隊戰袍，回憶當時他表示：「我聽到了很多意想不到的批評。」

這次繼續代表中國，同樣有質疑的聲浪出現，朱權表示：「但是我也收到了很多為我加油的評論，這是一個很大的力量。」他也喊話希望四年後的下屆比賽能夠代表南韓國家隊。