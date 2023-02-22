經典賽／古巴0：2被巨人完封 對日職球隊熱身賽4戰勝負各半

目前經典賽各隊在不同國家集訓中，而身處日本的古巴代表隊，在今日練習賽中遭日職巨人隊以2：0完封，目前對戰日職球隊4戰是2勝2敗。

本場比賽，巨人派出去年曾短暫登上大聯盟的新洋投葛里芬（Foster Griffin），對上古巴陣中效力中日龍隊的央聯中繼王羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）。前兩局，兩隊打線皆未能串聯，保持0：0平手。

三局下半巨人率先打破僵局，歐可耶瑠偉先逮中一計144公里的直球，敲出中間方向安打，再靠著盜壘以及接球失誤上到三壘，古巴的羅德里奎茲受失誤影響發生暴投，讓歐可耶瑠偉跑回本壘首開紀錄。

五局上，古巴賈西亞（Dayán García）與阿魯巴雷納（Erisbel Arruebarruena）雖然抓住巨人換投時機，從今村信貴手中敲出連續安打，後續棒次卻仍未適時建功，讓古巴留下二三壘殘壘。

八局下，巨人攻勢再起，在兩出局後靠著增田陸、岸田行倫的串聯安打攻佔一二壘，古巴投手昆塔納（Lorenzo Quintana）在面對下一位打者萩尾匡也時，一顆暴投運氣不佳成為不死三振，導致二壘跑者一口氣溜回本壘取得第2分。九局上，巨人第七位投手船迫大雅關門成功，幫助球隊以2：0完封古巴。

總計古巴目前在沖繩集訓4場熱身賽結果，首戰以2：11慘敗火腿，第二戰則以3：2擊敗中日龍，接著對養樂多展現火力狂敲16安，以10：4大勝；今天則又以0：2輸給巨人，全場只有4安，累積是2勝2敗，而從結果來看，也符合古巴教頭賽前所說「投手較強、打擊還須加強」的說法。