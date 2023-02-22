經典賽／再披委內瑞拉隊戰袍 亞土維：D組不簡單
世界棒球經典賽即將於3月開打，太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）將再度披上委內瑞拉戰袍，他上屆參戰打擊率僅2成59，委內瑞拉也止步第2輪，如今他再度參賽卻被分到強敵環伺的D組，讓他直呼要贏球不容易。
委內瑞拉本屆與多明尼加、波多黎各、以色列及尼加拉瓜被分配至D組。亞土維受訪時表示，「我真的很高興能代表我的國家，我必須做好準備，打出好球。我們有一支偉大的球隊，但必須和其他偉大的球隊比賽，比如多明尼加、波多黎各，這件事不簡單。」
亞土維也強調委內瑞拉的陣容非常優秀，「我期待能和其他球星一起打球，像是老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）、洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）。」
亞土維去年例行賽表現出色，繳出打擊率3成、28轟、57分打點及18次盜壘的成績。儘管季後賽陷入低潮，最終仍隨太空人拿下冠軍。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言