經典賽／再披委內瑞拉隊戰袍 亞土維：D組不簡單

世界棒球經典賽即將於3月開打，太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）將再度披上委內瑞拉戰袍，他上屆參戰打擊率僅2成59，委內瑞拉也止步第2輪，如今他再度參賽卻被分到強敵環伺的D組，讓他直呼要贏球不容易。

委內瑞拉本屆與多明尼加、波多黎各、以色列及尼加拉瓜被分配至D組。亞土維受訪時表示，「我真的很高興能代表我的國家，我必須做好準備，打出好球。我們有一支偉大的球隊，但必須和其他偉大的球隊比賽，比如多明尼加、波多黎各，這件事不簡單。」

亞土維也強調委內瑞拉的陣容非常優秀，「我期待能和其他球星一起打球，像是老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）、洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）。」

亞土維去年例行賽表現出色，繳出打擊率3成、28轟、57分打點及18次盜壘的成績。儘管季後賽陷入低潮，最終仍隨太空人拿下冠軍。