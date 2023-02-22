經典賽／2連敗韓職墊底球隊 荷蘭隊狀況成疑但是中華隊利多

作為中華隊在國際賽場上的多年勁敵，荷蘭隊日前於亞利桑那州與韓職韓華鷹隊進行熱身賽，不但連兩場都輸給韓華鷹，今天第二戰還以15：4大比分落敗。

根據《Naver Sports》報導，荷蘭對韓華鷹第二戰，派出目前效力荷蘭聯盟的蘇爾巴蘭（Juan Carlos Sulbaran），對手則推出洋投潘尼亞（Felix Pena）應戰。

韓華鷹打者盧施煥在首局面對蘇爾巴蘭便敲出一支兩分砲，加上蔡銀成、金仁煥、許冠輝等打者發揮出色，合力打回15分。反觀荷蘭在韓華鷹潘尼亞、張珉宰、金鍾守等投手壓制下僅攻下4分，最終以大輸11分收場。

雖然國家隊在熱身賽輸給職棒球團的案例屢見不鮮，但荷蘭包含前幾日也以1：4不敵韓華鷹，等於連兩戰輸給這支韓職上季僅拿下46勝95敗2和的墊底球隊，讓外界對荷蘭的狀況更添疑慮，倒是中華隊的利多。

荷蘭本次經典賽身處A組，除了中華以外還要對上古巴、巴拿馬、義大利等隊伍。