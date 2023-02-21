經典賽／日媒指官方用球比較彈 網酸：恐怖大王要回來了

繼在美國集訓的韓國隊發現經典賽官方用球較韓職來得滑之後(報導)，據日本媒體報導，為經典賽集訓的日本隊，也發現比官方用球比日職更會飛且「更彈」，此一報導，在台灣球迷之間引起討論，有人歪樓在PTT特別寫了一句，「恐怖大王要回來了？」後續也有不少網友針對王柏融加油添醋。

王柏融2016年在中職效命當時Lamigo桃猿隊時，整季有0.414的打擊率、200支安打、29發全壘打的「恐怖四割男」表現，加上隔年0.407打擊率、31發全壘打而受到日職青睞；2019年如願加盟日本火腿隊，但是前進日職的表現卻是每況愈下，經常被下放至二軍，去年一軍15場打擊率表現只有0.063，被戲稱他的打擊是「最強投手防禦率」等級，最終「大王」今年落得只能和火腿隊簽育成合約，從最低層級開始打起。

2016年正是中華職棒用球發生「彈力球」爭議的時候，該年全壘打滿天飛，後來中職才調整用球的彈力係數，不過，王柏融已前往日職打球。

王柏融入選經典賽中華隊之後，說過「代表國家是夢想」，看得出他全力想藉此一賽會，來重拾台灣球迷對他的信心，然而，相關日本媒體對經典賽用球較彈的報導，「PTT」網友火力全開，針對就是王柏融，有人說，「熟悉的彈力球最對味」、「難怪徵召大王」、「大王利多」、「世界大王回歸！勇奪大賽全壘打王直指MLB四號外野。」