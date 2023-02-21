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經典賽／懂說話！看達比修投球 村上宗隆：是我的人生財富
養樂多隊重砲村上宗隆今天在實戰投打練習面達比修有開轟，讓老大哥悲嘆有被公開處刑的感覺，村上宗隆雖在對決中占了上風，但嘴巴超甜，說能看到達比修的投球，是自己棒球人生中的重要財富。
村上宗隆今天從達比修有手中敲出2安打，包括1支全壘打，他在結束練習後受訪，透露昨天看到對戰表時，晚上已經在思考對戰策略。他表示，達比修對他而言是電視上才能看到的人物，從來沒想過有天能和他對戰，能和這樣的前輩交手過招很開心。
兩人相差13歲，村上宗隆指出，達比修有2009年參與經典賽時，自己才小學4年級，「不敢相信現在竟然可以一起打球。」
對於達比修的「處刑說」，村上宗隆苦笑說已經聽說了，他表示雙方都還在調整，這球可以出牆，風幫了一點忙，「風吹得滿大的，所以有點被風吹出去啦！」
雖然從達比修手中開轟，村上宗隆超級會說話，「能看到達比修先生的投球，是我棒球人生中重要的財產，對我的未來會很有幫助，這是一段很棒的時光。」日本媒體筆下描述，村上宗隆帶著收穫滿滿、心滿意足的表情說出這段話。
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初の実戦形式で #ダルビッシュ 投手から豪快なアーチを放った #村上宗隆
選手⚾
ダルビッシュ選手も思わず苦笑い
見守ったコーチが村上に「もう一回！」と話し2度目の対戦も実現🔥 pic.twitter.com/aafIILMFPF
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