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經典賽／田中將大仍有參賽機會！入選日本隊8人候補名單
世界棒球經典賽即將於3月登場，日本隊今天公布8位候補投手名單，其中上過大聯盟的日職樂天隊強投田中將大也在內。
本屆WBC允許球隊在賽會中更換投手，以減輕投手負擔，換人的時間點為預賽後及八強賽後，可各換2人。先前日本監督栗山英樹談到此規則時表示，「可投短局數的投手多一點會很好。」
田中將大去年在日職表現不如預期，先發25場，9勝12敗，防禦率3.31，今年也被大幅砍薪。田中先前曾表態想加入日本隊，不過最終卻無緣30人名單，栗山英樹也為此親自打電話向他表達謝意。
除了田中將大外，另外7人分別為藤井皓哉（軟銀）、森浦大輔（廣島）、清水昇（養樂多）、平野佳寿（歐力士）、山崎颯一郎（歐力士）、岩下大輝（羅德）、種市篤暉（羅德）。
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