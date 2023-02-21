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經典賽／練投遭村上宗隆轟全壘打 達比修有自嘲：被公開處刑

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

日本隊持續集訓備戰經典賽，今天舉辦實戰投打練習，教士隊強投達比修有也首度登板，沒想到卻被日職養樂多巨砲村上宗隆轟出全壘打，達比修有賽後受訪時也自嘲：「被公開處刑」。

達比修今天在實戰投打練習中登板投球，搭配的捕手是軟銀隊甲斐拓也，在面對去年敲出56轟的村上宗隆時，球被村上轟出中外野全壘打大牆，球場內掌聲如雷。

達比修賽後受訪時也被問到這支全壘打，他開玩笑地說，「被打中的瞬間，我就在想是不是飛出去了，在這樣的地方被公開處刑，真的很難過。」達比修也稱讚村上，「當時我投內角二縫線，雖然球有點高，但那球其實連大聯盟打者都很難打到，但村上卻把球扛出去，讓我感到驚訝」。

今天達比修一共投24球被打3支安打，其中村上宗隆一人就敲2支安打，他還面對巨人隊第四棒岡本和真、捕手大城卓三、橫濱DeNA強打牧秀悟及軟銀外野手近藤健介。

經典賽 WBC風雲

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