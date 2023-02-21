經典賽／遞補克蕭入選美國隊 馬丁尼茲：這件球衣很特別

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）日前確定退出經典賽，美國隊宣布由教士隊馬丁尼茲（Nick Martinez）遞補，馬丁尼茲受訪時表示，參加經典賽一直是他的夢想。

馬丁尼茲2021年曾代表美國參加東京奧運，他談到這次入選時表示，「穿上這件球衣對我來說非常特別，我的家人從古巴來到美國打拼，能入選令人難以置信，也是莫大的榮幸」。

馬丁尼茲2018年~2020年曾效力日職火腿隊，和旅日好手王柏融當過隊友。2021年轉戰軟銀後，王柏融曾經從馬丁尼茲手中敲出全壘打，不過他全年21場先發有20次優質先發，防禦率僅1.60，也讓他在季後獲得大聯盟教士隊合約。

馬丁尼茲去年先發、後援兩頭跑，他是大聯盟1969年正式統計救援成功以來，第一位單季先發10場，還拿下10中繼、8救援的投手。馬丁尼茲整季防禦率3.47，季後也和教士以3年2600萬美元的價碼續約。