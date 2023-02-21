快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

經典賽／遞補克蕭入選美國隊 馬丁尼茲：這件球衣很特別

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊投手馬丁尼茲頂替克蕭打經典賽。 美聯社
教士隊投手馬丁尼茲頂替克蕭打經典賽。 美聯社

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）日前確定退出經典賽，美國隊宣布由教士隊馬丁尼茲（Nick Martinez）遞補，馬丁尼茲受訪時表示，參加經典賽一直是他的夢想。

馬丁尼茲2021年曾代表美國參加東京奧運，他談到這次入選時表示，「穿上這件球衣對我來說非常特別，我的家人從古巴來到美國打拼，能入選令人難以置信，也是莫大的榮幸」。

馬丁尼茲2018年~2020年曾效力日職火腿隊，和旅日好手王柏融當過隊友。2021年轉戰軟銀後，王柏融曾經從馬丁尼茲手中敲出全壘打，不過他全年21場先發有20次優質先發，防禦率僅1.60，也讓他在季後獲得大聯盟教士隊合約。

馬丁尼茲去年先發、後援兩頭跑，他是大聯盟1969年正式統計救援成功以來，第一位單季先發10場，還拿下10中繼、8救援的投手。馬丁尼茲整季防禦率3.47，季後也和教士以3年2600萬美元的價碼續約。

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／遞補克蕭入選美國隊 馬丁尼茲：這件球衣很特別

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）日前確定退出經典賽，美國隊宣布由教士隊馬丁尼茲（Nick Martinez）遞補，馬丁尼茲受訪時表示，參加經典賽一直是他的夢想。 馬丁尼茲2021年

經典賽／祭品文來了！小商人：中華隊晉級東京發千份雞排

世界棒球經典賽（WBC）首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，中華隊將以地主身分迎戰巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，取前兩名晉級8強，前進東京巨蛋複賽，若進四強再到美國。

經典賽／K湯老弟披上英國戰袍出征 美媒推測中心打者

世界棒球經典賽首度擴編球隊，本屆賽事從16隊變成20隊，英國第一次投入戰場，最受矚目的球員沒有別人，正是NBA勇士隊球星...

經典賽／最新賭盤看好多明尼加封王 衛冕軍美國掉到第2

世界棒球經典賽將在3月8日開打，美國媒體「Fox體育」旗下網站FOX Bet今天最新賠率，衛冕冠軍的美國不再是最被看好的...

經典賽／日媒預測先發4本柱順序 佐佐木311迎命運的一戰

日本武士以豪華陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值美不勝收，日本媒體預測屆時出賽順序，將由大谷翔平打頭陣，佐佐木朗希則有...

經典賽／7：0完封悍將 中華隊熱身賽4連勝

中華隊備戰世界棒球經典賽，昨天在第4場熱身賽面對富邦悍將隊，將5位旅外野手全數排進先發打線，團隊敲出14支安打、以7：0...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦