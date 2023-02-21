經典賽／祭品文來了！小商人：中華隊晉級東京 發千份雞排

世界棒球經典賽（WBC）首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，中華隊將以地主身分迎戰巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，取前兩名晉級8強，前進東京巨蛋複賽，若進四強再到美國。

網紅「小商人」也在臉書發出雞排「祭品文」，直接放話表明如果中華隊晉級到東京，他就要發1000份雞排，打對方一支全壘打就加碼100份，若以第一名晉級的話，他就贊助36個在東京的「小芸」。

此外，體育粉專「大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區」則問道「如果打進美國呢？」，「小商人」則表示「美國我主場，一定要加碼」，網友也回說，「好猛的加持，不愧是小商人大大，霸氣十足。」

「小商人」自豪說，很久沒有當專業球評了，他上一屆經典賽分析的準度根本神。棒球網紅台南Josh則在下方開玩笑留言「這怎麼可能發的出去」，「小商人」則回道「台南Josh 我以科學的角度來看球，巴拿馬陪打，其他的實力都骰子，那就來比看誰骰到6。」

「小商人」也補充可以出奇致勝的兵法，「小芸的使用方式有很多種，比如比賽前一天36個去對方陣營」，網友則回，「吸乾」、「先卡小芸，還有2份雞排，到時和小芸一起吃」、「為了小芸存錢買機票了」，另外，也有人直言，「明燈是看你下單！不是看你分析！買什麼要講，大家一起賺啊！」

還有人好奇問道，「A組除了台灣以外，其他隊是不是強爆了」，有炸雞店留言加油打氣說「肯定會晉級啊！直接訂個日期吧，現在開始炸不知道趕不趕得上」，還有人建議「雞排可以請嘉義市顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節議員發嗎？」