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經典賽／K湯老弟披上英國戰袍出征 美媒推測中心打者

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

世界棒球經典賽首度擴編球隊，本屆賽事從16隊變成20隊，英國第一次投入戰場，最受矚目的球員沒有別人，正是NBA勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟，目前效力道奇隊的T.湯普森（Trayce Thompson），美國媒體「Sporting News」預測，他將是英國中心打者。

英國在經典賽C組和美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大競爭兩個8強名額，根據「Fox體育」旗下網站FOX Bet今天最新賠率，衛冕軍美國封王看好度在30隊排名第2，落後2013年冠軍多明尼加，英國則是全部球隊之末。

英國30人名單有17人在美國出生，由於湯普森的父母出身巴哈馬（前英國殖民地），讓他有機會參加經典賽，成為英國最具代表性的球員。

湯普森將在3月15日滿32歲，大聯盟生涯6年合計出賽297場，打擊率2成21、全壘打39支、打點109分，去年效力教士隊、道奇一共13轟、41分打點是單季最佳表現，本季年薪增至歷年新高145萬美元。

Sporting News指出，英國陣中擁有不少速度型球員，就連捕手福德（Harry Ford）在第1個小聯盟完整球季都具有威脅性（去年在水手隊1A上演23次盜壘成功），打線還擁有大聯盟老將湯普森，投手群也由大、小聯盟經驗的成員組成，作戰經驗算是豐富。

經典賽 WBC風雲

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