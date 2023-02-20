經典賽／最新賭盤看好多明尼加封王 衛冕軍美國掉到第2

世界棒球經典賽將在3月8日開打，美國媒體「Fox體育」旗下網站FOX Bet今天最新賠率，衛冕冠軍的美國不再是最被看好的球隊，而是2013年王者多明尼加。

經典賽從2006年開打後，日本包辦前兩屆冠軍，也是唯一連續4屆賽事打進4強的球隊，美國2017年終於嘗到封王滋味，相隔6年挑戰2連霸，天使隊重量級球星楚奧特（Mike Trout）首次參賽，也扛起隊長重任。

FOX Bet去年12月底經典賽賠率，最被看好的3隊依序是美國、多明尼加、日本，現在離比賽開打只剩16天，最被看好的球隊變成多明尼加，再來是美國和大谷翔平、達比修有領軍的日本，看好度第4、5名是波多黎各、委內瑞拉。

第5屆經典賽首次從16隊至20隊，根據FOX Bet最新奪冠賠率，在台灣進行的A組賽事中，古巴排名第8、荷蘭第9、義大利12、中華隊13、巴拿馬14。