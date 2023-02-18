快訊

金融時報：美台將舉行高層國安對話 吳釗燮率團訪美

陸觀測到霾害！明起境外空汙襲台 雲嘉南空氣品質亮橘燈

陳宗彥涉貪南檢吃案？ 台高檢開記者會回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／克蕭美國球衣熱銷還要不要繼續賣？官網傷腦筋

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭白色美國隊經典賽球衣，官網售價159.99美元。 擷圖自WBC官網
克蕭白色美國隊經典賽球衣，官網售價159.99美元。 擷圖自WBC官網

美國隊明星球員克蕭(Clayton Kershaw)確定因為保險因素，無法參加經典賽，如今問題來了，WBC官網商店上美國隊克蕭球衣還掛在架上，還要不要繼續賣？

WBC官網趁比賽期間做生意增加收入，商店上特別開闢各隊專區，其中中華隊只有簡單兩件商品，但美國隊可就琳瑯滿目，包括克蕭、楚奧特(Mike Trout)、貝茲(Mookie Betts)等球員的商品多達92項，甚至要開了兩個網頁才能陳列完畢，整個官網銷售重點就是在美國隊上面。

其中，有關克蕭商品，包括159.99美元白色球衣，特別標記是最暢銷的球衣之一，還有男款及女款T-恤各一件，售價為39.99美元。是否會被下架？仍有待觀察，只是買下來也是絕響。

克蕭深藍色美國隊經典賽T-恤，官網售價39.99美元。 擷圖自WBC官網
克蕭深藍色美國隊經典賽T-恤，官網售價39.99美元。 擷圖自WBC官網

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／陳仕朋先發3局後趕去陪產 報喜小baby順利誕生

中華隊左投陳仕朋昨天先發3局後，趕往醫院迎接人生中的另一份大禮，與太太的第一個孩子報到，中華隊也分享喜訊：「中華隊第31...

經典賽／克蕭確定打不了 「這是我的最後一次機會…」

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定退出世界棒球經典賽，儘管未明言原因，但一般預料就是因為保險問題未過關。...

經典賽／最強啦啦隊熱身賽班表 峮峮、林襄先「王不見王」

第五屆世界棒球經典賽將近，作為本次賽事A組地主國，中華隊除了球員陣容受關注外，在看台應援的啦啦隊也同樣是全場「嬌點」。作為觀賽重點之一，主辦單位昨日也特別公布各女孩及應援團長熱身賽班表，供球迷參考，而

經典賽／打死不退！美國隊貝茲爆料：只為了他一人

如同近幾日的克蕭（Clayton Kershaw）及柯特斯（Nestor Cortes），美國隊不少球星因各種因素而退出代表隊。然而，隊中巨星貝茲（Mookie Betts）卻一直都在陣中，對此，他直

經典賽／張育成、林子偉砲轟 中華隊擒雄鷹

中華隊備戰世界棒球經典賽，野手全數完成報到，昨天靠兩位旅美好手張育成、林子偉各炸裂一發兩分砲帶動下，以8：2擊敗台鋼雄鷹...

經典賽／確定換將！曾仁和恢復不及 吳哲源補進中華隊

經典賽中華隊確定換將，「土虱」曾仁和因傷勢評估恢復不及，總教練林岳平在今天的練習賽後宣布，確定改由中信兄弟隊投手吳哲源頂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦