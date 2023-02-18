經典賽／克蕭美國球衣熱銷還要不要繼續賣？官網傷腦筋

美國隊明星球員克蕭(Clayton Kershaw)確定因為保險因素，無法參加經典賽，如今問題來了，WBC官網商店上美國隊克蕭球衣還掛在架上，還要不要繼續賣？

WBC官網趁比賽期間做生意增加收入，商店上特別開闢各隊專區，其中中華隊只有簡單兩件商品，但美國隊可就琳瑯滿目，包括克蕭、楚奧特(Mike Trout)、貝茲(Mookie Betts)等球員的商品多達92項，甚至要開了兩個網頁才能陳列完畢，整個官網銷售重點就是在美國隊上面。

其中，有關克蕭商品，包括159.99美元白色球衣，特別標記是最暢銷的球衣之一，還有男款及女款T-恤各一件，售價為39.99美元。是否會被下架？仍有待觀察，只是買下來也是絕響。