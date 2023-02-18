快訊

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／克蕭退賽 洛時痛批：WBC難取代成棒球界世足賽地位

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭無法如願參加經典賽，洛杉磯時報就評論：文書作業害了這項賽事。 路透社
克蕭無法如願參加經典賽，洛杉磯時報就評論：文書作業害了這項賽事。 路透社

大聯盟道奇隊明星球員將滿35歲的克蕭(Clayton Kershaw)，雖滿懷壯志想在生涯後期，至少能為經典賽美國隊效命一次，但最終因保險問題未過關，而無法參賽，對此，洛杉磯時報就評論說，「如果因文書作業而讓球星無法參賽，WBC永遠無法成為棒球界的世足賽。」表達對克蕭退賽之事相當惋惜。

去年底卡達世足賽成為全球運動界一大盛事，吸引全世界的目光，WBC能仿效世足賽一樣，受到全球矚目嗎？洛時專欄中表示，美國職棒大聯盟雖主辦世界棒球經典賽，並希望能打造成為最成功的一項賽事，卻還是有所保留，著眼於保護最大利益就是MLB賽季，在保險公司最終無法背書下，克蕭的退賽使得比賽大打折扣。

洛時專欄甚至爆料，據匿名知情人士表示，克蕭甚至考慮自己買保險參賽；但克蕭說了，「我試圖解決這個問題，包括大聯盟、工會、球隊及每個人都去討論這個問題，但就是解決不了。」

「職業球隊和國家隊之間的衝突也發生在足球領域，不同之處在於，對於大型國際賽事，國際足聯有義務讓職業球員釋放球員到各自的國家隊。去年世界盃時梅西(Lionel Mesii)已35歲，即使巴黎聖日耳曼和法國甲級聯賽不想讓他參加比賽，最終卻也無法阻止他的出賽意願；這做法確保最好的球員能出賽，這就是為什麼它是世界盃的原因。」洛時評論寫下這段話。

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／陳仕朋先發3局後趕去陪產 報喜小baby順利誕生

中華隊左投陳仕朋昨天先發3局後，趕往醫院迎接人生中的另一份大禮，與太太的第一個孩子報到，中華隊也分享喜訊：「中華隊第31...

經典賽／克蕭確定打不了 「這是我的最後一次機會…」

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定退出世界棒球經典賽，儘管未明言原因，但一般預料就是因為保險問題未過關。...

經典賽／最強啦啦隊熱身賽班表 峮峮、林襄先「王不見王」

第五屆世界棒球經典賽將近，作為本次賽事A組地主國，中華隊除了球員陣容受關注外，在看台應援的啦啦隊也同樣是全場「嬌點」。作為觀賽重點之一，主辦單位昨日也特別公布各女孩及應援團長熱身賽班表，供球迷參考，而

經典賽／打死不退！美國隊貝茲爆料：只為了他一人

如同近幾日的克蕭（Clayton Kershaw）及柯特斯（Nestor Cortes），美國隊不少球星因各種因素而退出代表隊。然而，隊中巨星貝茲（Mookie Betts）卻一直都在陣中，對此，他直

經典賽／張育成、林子偉砲轟 中華隊擒雄鷹

中華隊備戰世界棒球經典賽，野手全數完成報到，昨天靠兩位旅美好手張育成、林子偉各炸裂一發兩分砲帶動下，以8：2擊敗台鋼雄鷹...

經典賽／確定換將！曾仁和恢復不及 吳哲源補進中華隊

經典賽中華隊確定換將，「土虱」曾仁和因傷勢評估恢復不及，總教練林岳平在今天的練習賽後宣布，確定改由中信兄弟隊投手吳哲源頂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦