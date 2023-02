經典賽／打死不退！美國隊貝茲爆料：只為了他一人

如同近幾日的克蕭(Clayton Kershaw)及柯特斯(Nestor Cortes),美國隊不少球星因各種因素而退出代表隊。然而,隊中巨星貝茲(Mookie Betts)卻一直都在陣中,對此,他直言:「就是為了楚奧特(Mike Trout)。」

MLB官網記者於推特中發文表示,貝茲是一位熱愛競爭的野獸,「他精通棒球、籃球、保齡球、足球以及更多運動。」也喜歡與最強的球員一同比賽。貝茲也在受訪中表示,楚奧特就是他披上美國戰袍打球的主因,「我們並沒有很多機會可以共享同一片外野,和他以及其他球員同隊肯定很有趣。」

貝茲為攻守頂級的大聯盟球星,蟬聯多屆金手套及銀棒獎,也曾跟隨紅襪隊及道奇隊拿下世界冠軍;楚奧特雖然尚未戴上冠軍戒指,卻同樣囊括各個獎項,已是公認的「現代神獸」,並在本次經典賽扛下美國隊長職責。

除了貝茲及楚奧特兩位同城不同隊的巨星外,美國外野尚有太空人隊塔克(Kyle Tucker)、費城人隊史瓦伯(Kyle Schwarber)、金鶯穆林斯(Cedric Mullins)等人。

#Dodgers Mookie Betts said a big reason he decided to play for Team USA in the WBC is because of Mike Trout.



"We don’t get to share the field very often. Now, never. So, to be on the same side playing with him and all the other guys, really, it’s going to be a lot of fun.”