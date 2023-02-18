經典賽／打死不退！美國隊貝茲爆料：只為了他一人

如同近幾日的克蕭（Clayton Kershaw）及柯特斯（Nestor Cortes），美國隊不少球星因各種因素而退出代表隊。然而，隊中巨星貝茲（Mookie Betts）卻一直都在陣中，對此，他直言：「就是為了楚奧特（Mike Trout）。」

MLB官網記者於推特中發文表示，貝茲是一位熱愛競爭的野獸，「他精通棒球、籃球、保齡球、足球以及更多運動。」也喜歡與最強的球員一同比賽。貝茲也在受訪中表示，楚奧特就是他披上美國戰袍打球的主因，「我們並沒有很多機會可以共享同一片外野，和他以及其他球員同隊肯定很有趣。」

貝茲為攻守頂級的大聯盟球星，蟬聯多屆金手套及銀棒獎，也曾跟隨紅襪隊及道奇隊拿下世界冠軍；楚奧特雖然尚未戴上冠軍戒指，卻同樣囊括各個獎項，已是公認的「現代神獸」，並在本次經典賽扛下美國隊長職責。

除了貝茲及楚奧特兩位同城不同隊的巨星外，美國外野尚有太空人隊塔克（Kyle Tucker）、費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）、金鶯穆林斯（Cedric Mullins）等人。