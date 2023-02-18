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經典賽／最強啦啦隊熱身賽班表 峮峮、林襄先「王不見王」

聯合新聞網／ 綜合報導
本次中華啦啦隊陣容可說是星光閃耀。 圖取自悍創運動行銷
本次中華啦啦隊陣容可說是星光閃耀。 圖取自悍創運動行銷

第五屆世界棒球經典賽將近，作為本次賽事A組地主國，中華隊除了球員陣容受關注外，在看台應援的啦啦隊也同樣是全場「嬌點」。作為觀賽重點之一，主辦單位昨日也特別公布各女孩及應援團長熱身賽班表，供球迷參考，而網友也發覺熱身賽峮峮與林襄班表是分開的，也就是無法一次見到兩人一起出場，不過，兩人最終還是會在正式比賽中合體。

以往國際賽，球迷總是希望能組成「最強中華隊」應戰，卻會因各種因素而期望落空。不過，本次經典賽球迷卻看得到最強中華「啦啦隊」，陣容包含了因陳子豪應援曲而在日本爆紅的峮峮、近日與「令和怪物」佐佐木朗希合照的林襄，以及Passion Sisters、Fubon Angels、Uni Girls、Rakuten Girls、Dragon Beauties等各啦啦隊中的人氣成員，再加上各隊應援團長，可說是組成了「夢幻隊」。

在2月25~2月27日的自辦熱身賽中，每天都將有六名女孩搭配兩位應援團長上陣；3月5及3月6日的官辦熱身賽，則會有多達十位女孩及五位團長登場，讓網友直呼：「在催熱身賽的售票了！」

熱身賽應援團班表：

自辦熱身賽：

2/25 (六) PM19:00　中華vs樂天

經典女孩：短今、貴貴、籃籃、孟潔、Faye、艾璐

應援團長：小白、Rina

2/26 (日) PM19:00　中華vs 兄弟

經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、峮峮、貴貴、Yuki

應援團長：小白、勛雞

2/27 (一) PM12:00　中華vs 味全

經典女孩：孟潔、瑟七、琪琪、賴可、心璇、小映

應援團長：Travis、Rina

官辦熱身賽

3/5 (日) PM19:00　中華vs兄弟

經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、林襄、籃籃、Yuki、琪琪、賴可、心璇、小映

應援團長：Travis、小白、Rina、達平、勛雞

3/6 (一) PM19:00　中華vs悍將

經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、妮可、Peggy、Yuri、籃籃、Faye、瑟七、艾璐

應援團長：Travis、小白、Rina、達平、勛雞

經典賽 WBC中華隊

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