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經典賽／古巴出師不利 首場練習賽遭日本火腿痛宰

聯合新聞網／ 綜合報導
古巴今與火腿隊進行練習賽。 擷圖自推特
古巴今與火腿隊進行練習賽。 擷圖自推特

中華隊本屆經典賽的同組對手古巴隊，今與日本火腿展開熱身賽，卻出乎意料以2：11大差距吞敗。

這場比賽，火腿派出曾在甲子園聞名的吉田輝星出戰，而古巴則推出目前於墨西哥聯盟打球的左投耶拉（Yoennis Yera）先發。

兩隊在首局皆未得分，吉田輝星更在面對二、三棒打者時投出連續三振。二局上，耶拉控球失準，總計丟出一個暴投、兩個保送，最後在火腿雙盜壘戰術下失掉本場比賽第一分。二局下，吉田輝星再次發揮壓制力，送出三上三下維持零失分。

三局上，火腿攻勢再起，石井一成掌握滿壘機會，一支三壘安打比數擴大為4：0，更將耶拉打退場，由右投手雷耶斯（Yeudis Reyes）接替。之後，古川裕大再用出局換分數，讓該局結束時，火腿鬥士以5：0領先。吉田輝星在三局下同樣一分未丟，並結束投球工作，由西村天裕接替。

雙方隨後一路沉默至六局下，古巴才藉由桑托斯（Roel Santos）和福岡軟銀鷹隊洋砲迪斯派（Alfredo Despaigne）的安打打破鴨蛋。然而，火腿在7局上古巴換上右投賈西亞（Onelki García）時立刻加倍奉還，清宮幸太郎、石井一成、萬波中正等打者紛紛敲出安打，一瞬間將比數拉開至10：1。

日本火腿鬥士於八局上又靠著今川優馬的保送和奈良間大己三壘安打追加一分，即便古巴在九局下打回一分，卻已對局勢無任何影響，日本火腿鬥士終場便以11：2收下勝利。

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