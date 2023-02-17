經典賽／為何球都是髒的？官方用球太滑韓球員想出塗泥破解

備戰經典賽的韓國隊，目前正在美國亞利桑納州集訓，在進行第一場練習賽後，據韓國媒體報導，己集訓多日的韓國隊投手發現經典賽官方用球，要比韓職用球來得更滑，他們目前設法用大聯盟出的特殊泥漿塗在球上來防滑，因此出現一幕特殊景象，賽前球員將所有用球都沾滿了泥，使得新球都看起來髒髒的。韓媒特別強調克服球的問題，是韓國隊一項全新的課題。

韓國隊在美國集訓，發現了用球較滑問題，造成投手的困擾，全力思考破解之道，投手KT師巫隊的高永表受訪時說，「每個投手都說現在球很滑，投變化球會有點吃力，快速球則會有點不順；加上天氣乾燥，球面接觸手的時候，因為手是乾沒有水分，所以會覺得有點不順。」

韓國教頭李強喆也注意到此一問題，他受訪時說，「不管怎樣，我們都要適應和克服，所以要一直讓投手去投，讓他們去熟悉這種用球。」

韓媒也報導，韓國隊首場練習賽，有9支大聯盟球探特別到場觀察，焦點在李政厚身上，但他兩打數無安打表現。