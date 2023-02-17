經典賽／最快球速166.8公里！火球男傷退多明尼加又少強投

世界棒球經典賽即將於3月登場，雙城隊菜鳥火球男杜蘭（Jhoan Duran）原本出現在多明尼加隊球員名單內，但他因為大腿後肌緊繃，確定無緣經典賽。

杜蘭去年登上大聯盟後一鳴驚人。上季出賽57場，主投67.2局送出89次三振，防禦率僅1.86，每局被上壘率（WHIP）0.98，還收下8次救援成功。根據數據網站顯示，他最快球速達103.7英里（約166.8公里）。

Jhoan Duran, Ridiculous 3 Pitch K. 😲



A pair of 103mph Fastballs & a 90mph Curveball. pic.twitter.com/MJmfdeRKvr — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年9月28日

除了速球外，杜蘭在去年面對紅襪隊的比賽中，投出100.8英里（約162公里）的指叉球，成為大聯盟首位能用變化球投出100英里的投手。

100 with movement. 🥴 pic.twitter.com/oUPDzh021A — MLB (@MLB) 2022年8月30日

根據《The Athletic》記者海耶斯（Dan Hayes）消息指出，「杜蘭現在狀態很好，但上個月為經典賽做準備時，出現大腿後肌緊繃，因此決定退賽。他原本真的想為多明尼加投球，但後來改變主意。」