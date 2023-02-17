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經典賽／中華隊練習賽嘉市開打 黃敏惠祝旗開得勝

中央社／ 嘉義市17日電
世界棒球經典賽台灣隊17日在嘉義市立棒球場進行練習賽，市長黃敏惠（前右）賽前到場贈送象徵「強棒出擊」木雕，由隊長王威晨（前左）代表接受。 中央社
世界棒球經典賽台灣隊17日在嘉義市立棒球場進行練習賽，市長黃敏惠（前右）賽前到場贈送象徵「強棒出擊」木雕，由隊長王威晨（前左）代表接受。 中央社

世界棒球經典賽中華隊持續備戰，今天在嘉義市立棒球場安排與中職台鋼雄鷹隊練習賽，市長黃敏惠在賽前到場贈送象徵「強棒出擊」木雕，祝福中華隊旗開得勝、預賽成功晉級。

2023年世界棒球經典賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，中華隊1月底開始集訓，中華職棒大聯盟特別安排中華隊於今天及21日移師嘉義市立棒球場舉辦練習賽，分別對上中職台鋼雄鷹隊及統一7-ELEVEn獅隊。

黃敏惠上午偕同嘉義市政府秘書長陳永豐等一級主管，在球賽開打前到市立棒球場贈送象徵「強棒出擊」的木雕，並由中華隊長王威晨代表接受，祝福中華隊旗開得勝、打出佳績。

黃敏惠致詞表示，棒球是台灣的國球，嘉義市是棒球的原鄉，嘉義市代表的KANO象徵永不放棄精神。參與世界棒球經典賽球員30人包含職棒球員及旅外球星是最強的陣容，經典賽練習賽在嘉義市開打，嘉義市以最好的場地提供球員集訓、練習空間，祝福中華隊從嘉義市出發，一路打出好成績，預祝預賽成功晉級。

嘉義市教育處長林立生表示，經典賽練習賽雖然未能開放民眾進場及安排轉播，但仍有不少球迷聚集在市立棒球場。嘉義市立棒球場自110年起投入經費，陸續完成看台、內裝及大型LED看板等各項軟硬體改善，今年更進行草地維護整備，積極爭取職棒比賽及高規格賽事移師嘉義市。

林立生指出，嘉義市立棒球場今年有60多場中華職棒一、二軍比賽，日前職棒聯盟更公布10場的中職熱身賽在嘉義市開打。

經典賽 WBC中華隊

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